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Brillos y actitud: así fue la primera pasarela de Miss Honduras Universo 2026

Vestidos cortos con pedrería, tacones altos y una imponente pantalla LED marcaron el debut de las candidatas a Miss Honduras Universo

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 21:34
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Con vestidos cortos y ajustados que combinaron pedrería, lentejuelas y brillos en tonos dorados, metálicos y negros, las aspirantes al título de Miss Honduras Universo hicieron su primera aparición oficial ante el público, marcando el inicio de la competencia rumbo a la coronación de la sucesora de Alejandra Fuentes.

 Fotos: Yoseph Amaya| EL HERALDO
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Los diseños, en su mayoría strapless o con delicados tirantes finos, fueron pensados para una presentación nocturna y moderna, resaltando la silueta de cada candidata.

Fotos: Yoseph Amaya| EL HERALDO
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El vestuario se complementó con zapatillas de tacón alto, un elemento clave que aportó estilización a la figura y firmeza a la postura de las participantes sobre la pasarela.

 Fotos: Yoseph Amaya| EL HERALDO
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Jackelline Baca, Miss Choluteca.

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