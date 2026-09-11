Brillos y actitud: así fue la primera pasarela de Miss Honduras Universo 2026

Con vestidos cortos y ajustados que combinaron pedrería, lentejuelas y brillos en tonos dorados, metálicos y negros, las aspirantes al título de Miss Honduras Universo hicieron su primera aparición oficial ante el público, marcando el inicio de la competencia rumbo a la coronación de la sucesora de Alejandra Fuentes.
Los diseños, en su mayoría strapless o con delicados tirantes finos, fueron pensados para una presentación nocturna y moderna, resaltando la silueta de cada candidata.
El vestuario se complementó con zapatillas de tacón alto, un elemento clave que aportó estilización a la figura y firmeza a la postura de las participantes sobre la pasarela.
Jackelline Baca, Miss Choluteca.