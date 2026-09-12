En vestido rojo y con corona: así fue el primer día de Luisa Pineda como Miss Honduras Universo

Un día después de ser coronada como la nueva Miss Honduras Universo, la organización compartió las primeras fotografías oficiales de Luisa Pineda, representante de San Francisco de Yojoa, en su nuevo papel como reina nacional de belleza.
En las imágenes, Pineda aparece sonriente, posando sobre una cama de sábanas blancas en lo que fue registrado como su primer día oficial como Miss Honduras Universo 2026.
La candidata luce un vestido largo de tirantes en un intenso tono rojo, que contrasta con el fondo claro de la habitación.
La caracterización se completa con la corona plateada con incrustaciones de pedrería en tono azul, además de la banda distintiva del certamen, con el texto "Miss Universe Honduras", que la nueva reina sostiene extendida frente a ella para la fotografía.
La imagen también incluye un arreglo floral de tonos rosados y púrpuras, colocado junto a la candidata.
La sesión se realizó en un ambiente de interiores modernos, con un panel decorativo en tono oscuro de fondo y una iluminación cálida que enmarca el inicio de este nuevo capítulo para la joven cortesana.
Con estas primeras imágenes, el certamen Miss Honduras Universo formaliza el inicio del reinado de Pineda, quien ahora se prepara para representar al país en Miss Universo 2026, certamen que se realizará en San Juan, Puerto Rico.