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Proyecto de pavimentación de la colonia Villeda Morales avanza en un 7.7%

El proyecto vial que busca mejorar las condiciones de la carretera hacia la colonia Villeda Morales se desarrolla con una inversión superior a los L 43 millones

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 15:30
Proyecto de pavimentación de la colonia Villeda Morales avanza en un 7.7%

El proyecto vial que busca mejorar las condiciones de la carretera hacia la colonia Villeda Morales mantiene un 7.7% de avance físico. Residentes consideran que es un trabajo que avanza lento.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La vía que comunica Lomas de Toncontín con la colonia Villeda Morales registra un 7.7% de avance, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Este proyecto de pavimentación inició en mayo de este año con inversión de más de 43 millones de lempiras.

El proyecto denominado “Rehabilitación doble tratamiento superficial, 08S05210, Ruta 52, Lomas de Toncontín–colonia Villeda Morales” comprende aproximadamente 5.5 kilómetros de la calle principal que conecta la colonia antes mencionada.

Según los datos de la SIT, la inversión destinada a la ejecución de los trabajos asciende a 43,242,660.95 lempiras, recursos que serán utilizados para intervenir este importante tramo vial.

Con el avance reportado de 7.7%, la obra todavía se encuentra en una etapa inicial de ejecución, por lo que queda pendiente la mayor parte de los trabajos contemplados en el proyecto.

El proyecto fue retomado formalmente a mediados de mayo, después de que enfrentara retrasos y periodos sin ejecución desde su anuncio inicial en 2024.

La intervención contempla trabajos orientados a recuperar las condiciones de la vía mediante labores de bacheo, limpieza y pavimentación, además de la aplicación del doble tratamiento superficial previsto en el proyecto.

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El tramo representa una conexión importante para los habitantes de sectores ubicados al sur de la capital, particularmente para quienes utilizan diariamente esta ruta para desplazarse hacia sus viviendas, centros de trabajo y otros puntos de Tegucigalpa.

El porcentaje de ejecución reportado por la SIT evidencia que, a pesar de que los trabajos fueron reactivados hace varios meses, el proyecto aún mantiene un nivel de avance reducido frente a la totalidad de las obras previstas.

Los trabajos de rehabilitación de la carretera hacia Villeda Morales avanzan con un 7.7% , a pesar de haber comenzado hace casi cuatro meses.

Los trabajos de rehabilitación de la carretera hacia Villeda Morales avanzan con un 7.7% , a pesar de haber comenzado hace casi cuatro meses.

 (Foto: Marbin López/EL HERALDO)

Uno de los principales objetivos de la intervención es recuperar la superficie de rodadura de los aproximadamente 5.50 kilómetros incluidos en el contrato, debido al deterioro que presenta la carretera.

Para los vecinos de la Villeda Morales, el avance del proyecto resulta lento, especialmente porque los trabajos comenzaron desde la administración anterior y a la fecha, las labores todavía se concentran principalmente en la remoción de tierra y preparación del terreno.

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Los conductores y vecinos cuestionan que, a pesar del tiempo transcurrido, las obras no reflejen un avance significativo en la construcción de la nueva vía. Aseguran que diariamente deben circular por un tramo afectado por maquinaria, tierra suelta y polvo.

La situación también genera molestias para quienes viven o transitan por la zona. Cada vez que pasan los vehículos, el polvo levantado queda suspendido en el ambiente y alcanza viviendas, negocios y a las personas que esperan o caminan por el sector.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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