Proyecto de pavimentación de la colonia Villeda Morales avanza en un 7.7%

Tegucigalpa, Honduras.- La vía que comunica Lomas de Toncontín con la colonia Villeda Morales registra un 7.7% de avance, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Este proyecto de pavimentación inició en mayo de este año con inversión de más de 43 millones de lempiras.

El proyecto denominado “Rehabilitación doble tratamiento superficial, 08S05210, Ruta 52, Lomas de Toncontín–colonia Villeda Morales” comprende aproximadamente 5.5 kilómetros de la calle principal que conecta la colonia antes mencionada.

Según los datos de la SIT, la inversión destinada a la ejecución de los trabajos asciende a 43,242,660.95 lempiras, recursos que serán utilizados para intervenir este importante tramo vial.

Con el avance reportado de 7.7%, la obra todavía se encuentra en una etapa inicial de ejecución, por lo que queda pendiente la mayor parte de los trabajos contemplados en el proyecto.

El proyecto fue retomado formalmente a mediados de mayo, después de que enfrentara retrasos y periodos sin ejecución desde su anuncio inicial en 2024.

La intervención contempla trabajos orientados a recuperar las condiciones de la vía mediante labores de bacheo, limpieza y pavimentación, además de la aplicación del doble tratamiento superficial previsto en el proyecto.