Doble homicidio en Lepaterique: dos hombres son asesinados a pedradas

Lepaterique, Honduras.- Dos personas del sexo masculino perdieron la vida de forma violenta este lunes 26 de enero en la comunidad de Simartagua, municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán. De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron atacadas con piedras, lo que les provocó heridas de gravedad que posteriormente les causaron la muerte. Los fallecidos fueron identificados como Elvin Rafael Martínez y Gregorio Ramos, quienes habrían sido agredidos violentamente a pedradas por sujetos desconocidos.

Los cuerpos de los occisos quedaron tendidos boca abajo en medio de una calle de tierra, rodeada de árboles. El hallazgo fue realizado por pobladores de la comunidad. Familiares de las víctimas fueron alertados de lo ocurrido y se trasladaron hasta el lugar, donde confirmaron que se trataba de sus parientes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Los encontraron hoy por la mañana. Yo estaba trabajando cuando me avisaron. Vine a ver porque entre hermanos uno siempre tiene que apoyarse. Que le digan algo así a uno es un dolor muy grande para la familia y aquí estamos, no sabemos qué pasó”, relató el hermano de uno de los fallecidos.