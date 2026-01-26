Cabaña, donde se intoxicaron Luis y Nicol, eliminó cuentas y sin pronunciarse

Tras más de tres meses de su fallecimiento, finalmente se conoció la causa de la muerte de Luis y Nicol, la pareja que se hospedó una noche en una cabaña y fue encontrada sin vida. El establecimiento continúa sin brindar declaraciones e incluso eliminó sus redes sociales.
Fue el pasado jueves 16 de octubre cuando ocurrió todo. Luis y Nicol llegaron al establecimiento con planes de pasar una noche y celebrar, pero no se imaginaron que terminaría en tragedia.
Tras realizar sus actividades y pasar una tarde juntos, llegó la noche y la pareja permaneció en el establecimiento. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, ninguno de ellos acudió a desayunar según el horario de la cabaña.
Al alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes, el personal del hotel notó que los huéspedes no habían bajado a desayunar y, ante la falta de respuesta, decidieron ingresar a la habitación utilizando una llave especial.
Tras abrir la puerta, encontraron a ambos jóvenes tendidos en el suelo, sin signos vitales y con espuma en la boca. Los análisis efectuados en los laboratorios de Medicina Forense, a partir de las muestras extraídas durante la autopsia practicada a ambos cuerpos, ya revelaron la causa de la muerte.
EL HERALDO consultó a una fuente de entero crédito sobre las causas del fallecimiento, quien explicó que "la pareja en Tatumbla murió por intoxicación por monóxido de carbono".
Según la información recabada, el gas se habría filtrado a través del "sistema de calefacción del jacuzzi" instalado en la habitación, generando una acumulación peligrosa dentro del espacio cerrado.
Tras el caso, el lugar donde se hospedó la pareja no se ha pronunciado. Los familiares piden a las autoridades que se haga justicia y que el establecimiento se haga responsable por sus muertes.
Algo que se conoció tras una búsqueda del lugar en redes sociales fue el cierre de sus cuentas, las cuales antes de este caso se encontraban habilitadas al público.
Tanto en TikTok como en Instagram, ambas cuentas aparecen como “no disponibles”. Aunque los usuarios las hayan etiquetado, ahora se muestran como perfiles eliminados.
Lo anterior genera confusión en el caso, pues su silencio aumenta el clamor de la familia por obtener una respuesta sobre la muerte de sus seres queridos.
La madre de Nicol y suegra de Luis, cada día publica videos exigiendo que las autoridades investiguen el lugar por negligencia.