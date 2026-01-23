  1. Inicio
Últimos momentos antes del crimen de Reina Carrasco, exprecandidata de Libre

Nuevos detalles revelan lo que pasó momentos antes de que Reina Carrasco fuera asesinada por sujetos desconocidos cuando se dirigía a su trabajo en Colonias Unidas, Choluteca

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 12:57
La mañana de ayer jueves -22 de enero-, sicarios le quitaron la vida a Reina Margarita Carrasco González, exprecandidata a diputada y reconocida activista del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes hoy lamentan su muerte. Aquí lo ocurrido antes del crimen:

Foto: Redes sociales
El crimen se registró en el sector de Colonias Unidas, al sur del país, justo cuando Carrasco se preparaba para salir rumbo a su trabajo. De acuerdo con reportes preliminares, los atacantes llegaron hasta su vivienda y tocaron la puerta en horas de la mañana.

 Foto: Redes sociales
Al atender el llamado, la víctima fue sacada por la fuerza de su casa y llevada pocos metros fuera de la propiedad. En ese lugar, los agresores le dispararon en múltiples ocasiones en la cabeza, y posteriormente huyeron del sector.

 Foto: Redes sociales
Vecinos de la zona, alarmados por las detonaciones, alertaron de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911. Minutos después, personas del sector auxiliaron a Carrasco y la trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

 Foto: Redes sociales
La exprecandidata fue llevada al Hospital Regional del Sur, institución donde laboraba en el área legal como asistente en procedimientos jurídicos. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
Tras conocerse la noticia, familiares de la víctima trasladaron su cuerpo hasta la colonia San Luis, donde residía junto a sus seres queridos.

 Foto: Redes sociales
Reina Margarita Carrasco era reconocida por su activa militancia dentro del Partido Libertad y Refundación, donde desarrolló trabajo político y social. En el año 2021 participó como precandidata a diputada en las elecciones primarias por Libre en el departamento de Choluteca.

 Foto: Redes sociales
Agentes policiales informaron que se mantienen las diligencias investigativas para esclarecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables del hecho violento que ha generado indignación en la zona sur del país.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre quiénes perpetraron el crimen ni las posibles causas que motivaron el ataque armado contra Reina.

 Foto: Redes sociales
Familiares, amigos y compañeros de partido de Carrasco exigieron a las autoridades una investigación que permita dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato.

 Foto: Redes sociales
