¿Qué es la intoxicación por monóxido de carbono, causa de muerte de pareja en Tatumbla?

Un gas invisible y sin olor fue lo que provocó la muerte de Luis y Nicol, luego de que ambos se hospedaran en una cabaña para pasar un fin de semana juntos, terminado en una tragedia que hasta hoy tenía pocas respuestas. ¿Qué fue lo que acabó con sus vidas?
Fue hace poco más de tres meses donde ocurrió todo en una cabaña ubicada en Tatumbla. La pareja salió para celebrar una fecha especial, llevando su propia comida y con la intención de disfrutar de las actividades del lugar.
Sin embargo, al pasar la noche, tras inhalar monóxido de carbono por una fuga a través del sistema de calefacción del jacuzzi, la pareja perdió la vida por intoxicación. Fue hasta la mañana del día siguiente que se dieron cuenta.
El mismo personal de la cabaña llegó hasta la habitación de la pareja tras ver que no bajaron a la hora del desayuno establecida, por lo que utilizaron llaves especiales para abrir la puerta al no obtener respuesta de ellos.
Se conoció que la pareja fue encontrada en el piso de la habitación, con espuma en la boca, y hasta este domingo se confirmó que ambos murieron por intoxicación de monóxido de carbono.
La intoxicación por monóxido de carbono (CO) ocurre cuando una persona respira este gas, que es incoloro, inodoro e insípido, lo que lo hace muy peligroso porque no se detecta fácilmente.
El monóxido de carbono se une a la hemoglobina en la sangre mucho más rápido que el oxígeno, formando carboxihemoglobina, lo que impide que el oxígeno llegue a los tejidos y órganos. Esto puede causar daño celular y, en casos graves, la muerte.
Entre los síntomas están mareos, dolor de cabeza o fatiga, y pueden confundirse con otras enfermedades. El cerebro y el corazón son especialmente sensibles; pueden dañarse en minutos.
Hasta la fecha, la cabaña donde se hospedaron no ha dado explicación de lo ocurrido, mientras las investigaciones continúan.
Su familia pide a las autoridades que tomen medidas y que se haga justicia ante la negligencia de este lugar.