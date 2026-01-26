Suegro mata a balazos a su yerno por oponerse a relación amorosa en Punta Ocote, Yoro

La versión de testigos refiere que el joven tuvo una fuerte discusión con el padre de su novia, ya que este se oponía a que su hija tuviera una relación con el fallecido.

Según reportes preliminares, la víctima fue identificada como Byron Galindo, originario de Chancaya.

Yoro, Honduras.- Un joven fue asesinado a disparos por su propio suegro tras un violento enfrentamiento registrado la noche del pasado domingo 25 de enero en la comunidad Punta Ocote , en el municipio de Yoro.

El conflicto, habría escalado luego de que los jóvenes manifestaran que se irían a vivir juntos, según indicaron personas allegadas a la familia.



La discusión se descontroló tanto que el padre de familia le disparó a Byron en varias ocasiones hasta dejarlo muerto. El cadáver quedó tendido boca abajo en plena calle.



Las autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar con las indagaciones.

El hecho ha causado conmoción en la comunidad, que pide que se castigue con todo el peso de la ley al responsable de este crimen.

"Sea la razón que sea, nadie merece morir a manos de otra persona". "Viejo estup***, ojalá la ley lo haga pagar". "Me da tristeza al ver este joven con toda una vida por delante, fracasó por una mujer", son solo algunos de los cientos de comentarios al respecto en redes sociales.