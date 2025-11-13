Joven muere tras presuntamente recibir un disparo por un policía en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- En horas de la madrugada de este jueves -13 de noviembre- un joven perdió la vida tras presuntamente ser atacado a disparos por un policía en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso. Según la información brindada por el padrastro del joven a EL HERALDO, Santos Saúl Gómez García, mientras él se encontraba durmiendo, recibió una llamada avisándole que el joven estaba tirado, y que luego fue trasladado a un centro de salud. “Me dijeron que tenía una (herida de) bala de gravedad, que estaba grave y que lo iban a trasladar a Danlí. Nosotros llegamos ahí para llevarlo”, lamentó

Franklin Johan Gómez García, de 22 años, lamentablemente no logró llegar con vida al centro de asistencia debido al impacto que recibió. Gómez recientemente había llegado desde Estados Unidos. "Antes de morir, él me dijo que un policía había sido, un policía uniformado. Se supone andaban en patrulla, porque ellos mismos lo habían llevado", reveló don Santos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El joven, según relató su padrastro, iba quejándose del dolor en el camino, y que sus últimos momentos fueron en brazos de él.