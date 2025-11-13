  1. Inicio
Joven muere tras presuntamente recibir un disparo por un policía en El Paraíso

El padrastro del joven relató que Franklin Gómez recientemente había llegado desde Estados Unidos; antes de morir, él le confesó que un policía le disparó

  • 13 de noviembre de 2025 a las 11:14
Foto en vida de Franklin Johan Gómez García.

Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.- En horas de la madrugada de este jueves -13 de noviembre- un joven perdió la vida tras presuntamente ser atacado a disparos por un policía en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

Según la información brindada por el padrastro del joven a EL HERALDO, Santos Saúl Gómez García, mientras él se encontraba durmiendo, recibió una llamada avisándole que el joven estaba tirado, y que luego fue trasladado a un centro de salud.

“Me dijeron que tenía una (herida de) bala de gravedad, que estaba grave y que lo iban a trasladar a Danlí. Nosotros llegamos ahí para llevarlo”, lamentó

Franklin Johan Gómez García, de 22 años, lamentablemente no logró llegar con vida al centro de asistencia debido al impacto que recibió. Gómez recientemente había llegado desde Estados Unidos.

"Antes de morir, él me dijo que un policía había sido, un policía uniformado. Se supone andaban en patrulla, porque ellos mismos lo habían llevado", reveló don Santos.

El joven, según relató su padrastro, iba quejándose del dolor en el camino, y que sus últimos momentos fueron en brazos de él.

"Mi hijastro murió en mis brazos. Un minuto antes de morir dijo que un policía le había disparado por la espalda. Me dijo, ya no puedo respirar, pero ya no podíamos hacer nada", lamentó.

Con manchas en su ropa, don Santos mencionó que tuvo que bajar el cuerpo de su hijo para trasladarlo a la morgue capitalina, donde está a la espera de la entrega de su cuerpo.

Ante lo ocurrido, el familiar de Franklin pide justicia por su muerte y que este caso no quede impune. “Pedimos justicia, que esto no se quede así”.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
