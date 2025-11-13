  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ejecutan allanamientos en Danlí y Olancho contra red de lavado de activos

El lavado de activos y otros delitos conexos son parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía en el departamento de Olancho y la ciudad de Danlí

  • 13 de noviembre de 2025 a las 10:13
Ejecutan allanamientos en Danlí y Olancho contra red de lavado de activos

Agentes de las Fuerzas Especiales llegaron hasta los inmuebles donde se ejecutaron los allanamientos.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Siete allanamientos de morada y una inspección se realizó este jueves en los municipios de Danlí, El Paraíso, y Patuca, Olancho, como parte de una operación dirigida contra una estructura dedicada al blanqueo de capitales que opera en la zona oriental del país, informó el Ministerio Público.

Los operativos tienen como objetivo ubicar y asegurar indicios relacionados con el delito de lavado de activos y otros ilícitos conexos, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

Walter Alvarenga mató y quemó a su expareja Katherine Fuentes: esto se sabe

En las acciones participan equipos especializados de la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF) y de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes realizan registros en varias propiedades vinculadas a la red delictiva.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura bajo sospecha se dedicaría a actividades ilícitas en el corredor fronterizo entre los departamentos de El Paraíso y Olancho, donde presuntamente mueve y oculta fondos de procedencia ilegal.

Las diligencias continúan en desarrollo y las autoridades prevén ofrecer un informe detallado de los hallazgos una vez concluidos los registros.

Revelan el rostro de José Galo, hondureño que mató a sus tres compatriotas en EE UU

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias