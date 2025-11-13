Ejecutan allanamientos en Danlí y Olancho contra red de lavado de activos

Olancho, Honduras.- Siete allanamientos de morada y una inspección se realizó este jueves en los municipios de Danlí, El Paraíso, y Patuca, Olancho, como parte de una operación dirigida contra una estructura dedicada al blanqueo de capitales que opera en la zona oriental del país, informó el Ministerio Público.

Los operativos tienen como objetivo ubicar y asegurar indicios relacionados con el delito de lavado de activos y otros ilícitos conexos, según informaron fuentes cercanas a la investigación.