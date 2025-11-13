Ejecutan allanamientos en Danlí y Olancho contra red de lavado de activos

Olancho, Honduras.- Siete allanamientos de morada y una inspección se realizó este jueves en los municipios de Danlí, El Paraíso, y Patuca, Olancho, como parte de una operación dirigida contra una estructura dedicada al blanqueo de capitales que opera en la zona oriental del país, informó el Ministerio Público.
Los operativos tienen como objetivo ubicar y asegurar indicios relacionados con el delito de lavado de activos y otros ilícitos conexos, según informaron fuentes cercanas a la investigación.
En las acciones participan equipos especializados de la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF) y de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes realizan registros en varias propiedades vinculadas a la red delictiva.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura bajo sospecha se dedicaría a actividades ilícitas en el corredor fronterizo entre los departamentos de El Paraíso y Olancho, donde presuntamente mueve y oculta fondos de procedencia ilegal.
Las diligencias continúan en desarrollo y las autoridades prevén ofrecer un informe detallado de los hallazgos una vez concluidos los registros.