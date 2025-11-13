Walter Alvarenga confesaría cómo mató a su expareja Katherine Fuentes; busca reducir condena

El caso por el asesinato de la manicurista Katherine Nicolle Reyes Fuentes, de 22 años, dio un giro inesperado luego de que su expareja y principal sospechoso, Walter Mauricio Alvarenga Monje, solicitara someterse a un procedimiento abreviado para admitir su responsabilidad en el crimen y obtener una reducción de pena. Aquí el relato de los hechos: