Walter Alvarenga confesaría cómo mató a su expareja Katherine Fuentes; busca reducir condena

El caso por el asesinato de la manicurista Katherine Nicolle Reyes Fuentes, de 22 años, dio un giro inesperado luego de que su expareja y principal sospechoso, Walter Mauricio Alvarenga Monje, solicitara someterse a un procedimiento abreviado para admitir su responsabilidad en el crimen y obtener una reducción de pena. Aquí el relato de los hechos:
Tras meses de espera, el Ministerio Público (MP) confirmó que la defensa del acusado presentó la solicitud ante el tribunal competente, en un intento por evitar que el caso avance a juicio oral y público, para reconocer cómo asesino a Katherine.
Katherine Nicolle desapareció el -20 de julio de 2025-. Seis días después, su cuerpo fue encontrado calcinado y enterrado en unos potreros del sector El Zapotal, en San Pedro Sula. Un día después fue detenido su expareja, Walter Mauricio Alvarenga Monje.
Según la acusación fiscal, Walter Mauricio planificó el crimen junto a dos cómplices. Primero, engañó a Katherine para que se reuniera con él en un restaurante del bulevar del Este, donde le prometió que “solo quería hablar” con ella.
Antes de salir de su apartamento en la colonia Rivera Hernández, la joven habló con su mejor amiga y le comentó que se reuniría con su nuevo novio. Poco después, Alvarenga comenzó a enviarle mensajes insistentes hasta convencerla de verlo.
Tras cenar, Alvarenga convenció a Katherine para que lo acompañara en su vehículo.
Luego, bajo engaños, la condujo hacia el bulevar del Norte y tomó el desvío hacia la aldea El Zapotal, donde ya lo esperaban sus acompañantes.
En ese lugar, de acuerdo con el expediente judicial, los tres hombres dispararon varias veces contra la joven, la enterraron en un hoyo, rociaron el cuerpo con combustible y le prendieron fuego con el fin de eliminar evidencias del crimen.
El MP sostiene que cuenta con pruebas suficientes que incriminan al acusado, entre ellas mensajes y registros telefónicos que evidencian la comunicación entre ambos la noche de la desaparición.
Los investigadores señalan que el móvil del crimen fueron los celos, ya que Katherine mantenía una nueva relación amorosa y había decidido no retomar el vínculo con su expareja.
Si el tribunal acepta la petición, la Fiscalía procederá con la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual Alvarenga deberá confesar los hechos ante el juez y se fijará la pena que deberá cumplir.
El delito de femicidio agravado conlleva penas de entre 25 y 30 años de prisión. Sin embargo, bajo el procedimiento abreviado, el responsable podría recibir una condena menor al admitir su culpabilidad.