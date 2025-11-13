Revelan el rostro de José Galo, hondureño que mató a sus tres compatriotas en EE UU

La comunidad hondureña en Estados Unidos sigue conmocionada tras conocerse nuevos detalles sobre José David Hernández Galo, señalado como el responsable de la masacre en una floristería en Texas, donde murieron tres compatriotas. ¿Quién es él y a qué se dedicaba?
La tragedia ocurrió el pasado 8 de noviembre de 2025, dentro de una empresa de jardinería ubicada en la calle Stahl, al norte de San Antonio, Texaa, donde trabajaban los hermanos Selvin y Sergio Chacón, y la joven Karen Bautista, todos hondureños.
De acuerdo con la Policía de San Antonio (SAPD), el atacante, identificado como José Hernández Galo, de 21 años, también empleado de la compañía, asesinó a sus compañeros antes de morir por una herida de bala autoinfligida.
El jefe de la Policía de San Antonio, William McManus, confirmó en conferencia de prensa que el tiroteo “no fue un acto al azar”. “Más personas podrían haber resultado heridas”, advirtió el funcionario, quien pidió a los residentes mantenerse alejados del área mientras se desarrollaban las investigaciones.
Según The Associated Press, los agentes hallaron sin vida a Hernández Galo, originario de Villanueva, Cortés, horas después del ataque con una herida de bala en su cuerpo.
Testigos relataron que el ataque ocurrió poco antes de las 8:00 a.m., momento en que varios empleados huyeron del lugar al escuchar las detonaciones. “Otros empleados salieron del lugar para ponerse a salvo”, describió la policía.
Sobrevivientes y familiares contaron que Hernández Galo había vivido por varios meses en la casa de los hermanos Sergio y Selvin Chacón, sus dos primeras víctimas. Sergio, además, fue quien lo recomendó para trabajar en la empresa donde ocurrió la tragedia.
“El día de los hechos, José David tuvo una discusión dentro de la floristería con los hermanos”, narró Hipólito Martínez, uno de los sobrevivientes. “Le disparó a Sergio y este me dijo que llamara a la policía. Luego le pegó dos tiros en el pecho”, relató al medio local.
Minutos después, el atacante asesinó a Selvin Chacón, a quien los testigos identificaron como “Danilo”. Martínez aseguró que el joven portaba otra arma con la que descargó múltiples disparos: “Andaba otra arma y muchos tiros más”.
La tercera víctima fue Karen Bautista, quien intentó dialogar con Hernández para que se detuviera. Sin embargo, lejos de calmarse, el agresor la atacó.
El cuñado de los hermanos Chacón, Horacio Rodríguez, contó que su hijo, quien trabajaba en el mismo negocio, logró sobrevivir al esconderse en el momento del tiroteo. “A las 7:30 a. m. le hicimos una llamada y justo se escondió... fue entonces cuando se escucharon los disparos”, relató.
Rodríguez describió que conoció a Hernández cuando vivió con él en un apartamento en Estados Unidos. Aunque inicialmente parecía tranquilo, aseguró que "a medida que fue creciendo empezó a jugar videojuegos violentos y agarró la droga. Eso fue lo que lo llevó a estos crímenes”.