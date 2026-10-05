Hombre de 62 años muere tras ataque con arma blanca en Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras.- Un hombre de la tercera edad murió decapitado y con sus extremidades superiores cercenadas, a causa de múltiples heridas de arma blanca, en una comunidad del municipio de Lepaterique, en el centro de Francisco Morazán.

La víctima mortal respondía en vida al nombre de Timoteo Castillo, de 62 años de edad, oriundo de Reitoca, pero radicado en el caserío El Naranjo, de la aldea El Carrizal, en Lepaterique.

El cuerpo sin vida de don Timoteo fue descubierto por vecinos, en el patio trasero de la casa, en medio de la hojarasca seca y la humedad de su finca de café.