Hallan muerto y en estado de descomposición a un hombre dentro de su casa en Tatumbla

Tegucigalpa, Honduras.- El hedor que se desprendía desde el interior de una casa en la comunidad de Cofradía, en el municipio de Tatumbla, alertó a los vecinos del lugar; cuando ingresaron para averiguar qué pasaba, constataron un infausto suceso.

Don Mario Rodríguez, el propietario de la vivienda, yacía tirado en una sección de la casa, muerto y en avanzado estado de descomposición o putrefacción, como si hubiese perdido la vida desde hace varios días.

Sorprendidos por la escena encontrada, los vecinos y amigos de don Mario llamaron a la Policía Nacional (PN) para informar de lo sucedido, y que pudieran hacerse presente de forma inmediata a Cofradía.