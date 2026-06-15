Hallan muerta a una mujer dentro de su casa en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.- Dentro de su casa y en avanzado estado de descomposición, fue encontrada muerta una mujer, en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés.

El hallazgo del cuerpo sin vida se dio por los vecinos de la colonia La Mora, dónde residía la dama de aproximadamente 57 años de edad. Debido al olor fétido que se desprendía desde el interior de la vivienda, los habitantes más cercanos decidieron entrar al inmueble, encontrándose con la fémina muerta.

Los mismos pobladores dieron aviso a la Policía Nacional (PN), para que se iniciaran las labores de levantamiento del cuerpo y determinar cuáles fueron las causas de su muerte.