Hallan muerta a una mujer dentro de su casa en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.- Dentro de su casa y en avanzado estado de descomposición, fue encontrada muerta una mujer, en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés.
El hallazgo del cuerpo sin vida se dio por los vecinos de la colonia La Mora, dónde residía la dama de aproximadamente 57 años de edad. Debido al olor fétido que se desprendía desde el interior de la vivienda, los habitantes más cercanos decidieron entrar al inmueble, encontrándose con la fémina muerta.
Los mismos pobladores dieron aviso a la Policía Nacional (PN), para que se iniciaran las labores de levantamiento del cuerpo y determinar cuáles fueron las causas de su muerte.
De acuerdo con los testimonios de los que le conocían, tenían al menos unos cinco días de que no la veían salir ni entrar a la casa; y al sentir el hedor tomaron la decisión de entrar a la casa, para ver qué pasaba.
Se conoció que la mujer vivía sola desde hace mucho tiempo, ya que sus hijos residen en los Estados Unidos. Al lugar tampoco llegaron personas que pudieran identificarse como familiares. Sólo le conocían con el seudónimo de "Chevita".
El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue del Ministerio Público (MP), para realizar la autopsia médico legal.