Hallan cadáver putrefacto en el río Chamelecón

Cortés, Honduras.-Un cadáver en estado de putrefacción fue encontrado la tarde de este jueves 4 de junio en la parte baja del Puentón Baracoa, en las orillas del río Chamelecón, en Cortés, zona norte de Honduras.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido; se supo que se trata de un hombre.
El cadáver fue encontrado por vecinos de la zona, quienes sintieron fétidos olores que provenían de la zona baja del puente, específicamente en la red de desechos que la comunidad ha puesto para limpiar la zona del río de basura.
Al hallar el cuerpo del hombre en estado ya putrefacto, alertaron a las autoridades de lo ocurrido.
La Policía Nacional llegó a la zona y acordonó el lugar, mientras los agentes forenses realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta la morgue sampedrana.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles del hecho, se desconoce si el hombre falleció por accidente o fue lanzado al río ya muerto.
Tras la autopsia de ley se brindarán mayores detalles de la muerte de esta persona.