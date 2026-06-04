Hallan cadáver putrefacto en el río Chamelecón

Cortés, Honduras.-Un cadáver en estado de putrefacción fue encontrado la tarde de este jueves 4 de junio en la parte baja del Puentón Baracoa, en las orillas del río Chamelecón, en Cortés, zona norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido; se supo que se trata de un hombre.

El cadáver fue encontrado por vecinos de la zona, quienes sintieron fétidos olores que provenían de la zona baja del puente, específicamente en la red de desechos que la comunidad ha puesto para limpiar la zona del río de basura.