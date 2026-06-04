Capturan a dos hombres con más de 9,500 dosis de supuesta droga en Choluteca

Choluteca, Honduras.-Dos hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de control instalado en la carretera CA-5, a la altura del barrio Las Delicias, en el municipio de Pespire, Choluteca, luego de que se les encontrara en posesión de miles de dosis de supuesta droga lista para su distribución.
La detención fue ejecutada por equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico de drogas y otros delitos relacionados con la salud pública.
Los sospechosos, de 28 y 46 años de edad, fueron interceptados mientras se desplazaban por la zona. Según el informe policial, uno de ellos es originario de Tegucigalpa y el otro de Orocuina, Choluteca, aunque este último reside actualmente en San Miguel, El Salvador.
Tras una inspección realizada durante el operativo, los agentes encontraron una importante cantidad de supuesta droga distribuida en diferentes empaques.
Entre lo decomisado figuran 7,500 bolsitas con supuesto polvo de cocaína, 980 envoltorios con presunta piedra crack y más de 1,100 bolsitas con supuesta marihuana en distintas presentaciones.
Además, las autoridades incautaron una camioneta que presuntamente era utilizada para el transporte de la droga.
De acuerdo con las estimaciones policiales, la evidencia decomisada equivale a 9,580 dosis listas para su venta y distribución, con un valor aproximado de dos millones de lempiras en el mercado ilícito.
Luego de su captura, ambos individuos fueron trasladados junto con la evidencia a dependencias policiales, donde se completaron los procedimientos correspondientes establecidos por la ley.
Las autoridades informaron que los sospechosos serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno para enfrentar cargos por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.
La Policía Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones estratégicas en distintos puntos del país con el objetivo de desarticular estructuras dedicadas al narcomenudeo y reducir la circulación de sustancias ilícitas que afectan la seguridad de la población.