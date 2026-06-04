Banda de taxis VIP sometía a sus víctimas para robarles en Tegucigalpa

Agentes de la DPI presentaron a tres presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de cometer robos con violencia bajo la modalidad de "Taxi VIP" en la capital. Los sospechosos utilizaban el servicio de transporte para someter a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias.
Las capturas fueron ejecutadas mediante operativos simultáneos desarrollados en distintos sectores del Distrito Central tras una exhaustiva investigación.
El automóvil Honda Fit color rojo, señalado en las investigaciones, fue clave para ubicar a los supuestos integrantes de la banda criminal.
Videos de cámaras de seguridad que circularon en redes sociales permitieron fortalecer las pesquisas desarrolladas por la DPI.
Durante la presentación de los detenidos, las autoridades destacaron la coordinación entre la DPI y la DAET para desarticular la estructura delictiva.
Según las investigaciones, los capturados utilizaban la fachada de servicios de transporte VIP para seleccionar y abordar a sus víctimas.
Los detenidos enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en delitos de robo con violencia e intimidación.
Agentes investigadores recopilaron evidencia que vincularía a los sospechosos con varios hechos delictivos registrados en la capital.
La DPI informó que las víctimas eran despojadas de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias mediante amenazas y uso de la fuerza.
El vehículo utilizado en los asaltos fue identificado gracias a grabaciones de vigilancia que documentaron parte de la actividad criminal.
Los tres imputados fueron remitidos a los tribunales competentes para continuar el proceso legal correspondiente en su contra.