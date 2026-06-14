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"Hoy hallaron una pierna": sigue búsqueda de desmembrado en montaña de Azacualpa

Equipos de rescate y Medicina Forense realizan búsquedas en la zona mientras se espera la confirmación de identidad mediante pruebas de ADN para esclarecer el crimen.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 16:36
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Personal forense realizó este domingo inspecciones en la aldea El Tablón, a la altura de la represa San José, como parte de las investigaciones relacionadas con el hallazgo de restos humanos. Y la búsqueda dio resultado, hallaron una pierna.
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Equipos de búsqueda recorrieron las zonas de difícil acceso en la rivera del río que baja de la montaña de Azacualpa en procura de más evidencias vinculadas al caso.

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Autoridades mantienen operativos en afluentes y áreas boscosas para localizar restos que permitan esclarecer el crimen, luego de que el pasado miércoles 10 de junio apareció arrastrado por la corriente el torno de un cuerpo humano.
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Los restos evidenciaban que se trataba de un hombre, joven de entre 25 a 35 años, pero sin su cabeza, brazos y piernas.

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Autoridades mantienen operativos en afluentes y áreas boscosas desde el pasado miércoles para localizar restos que permitan esclarecer el crimen.
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Este domingo 14 de junio en la zona de la represa en construcción fue encontrada una pierna humana, resto que estaría vinculado al dorso encontrado días atrás en ese mismo afluente.
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Agentes de investigación acordonan sectores cercanos al lugar donde fueron encontrados restos que podrían pertenecer al joven desaparecido Luis David Godoy.
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Las labores de búsqueda se extendieron por varias horas debido a la complejidad del terreno en la zona montañosa, pero desde el viernes se han venido intensificando con el propósito de completar el cuerpo y lograr identificarlo plenamente.
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La investigación avanza y la búsqueda no se detiene, mientras expertos forenses esperan los resultados de pruebas científicas para confirmar la identidad de los restos encontrados mediante ADN para verificar si se trata del joven desaparecido.
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