Encuentran sin vida a una joven dentro de su apartamento en Choloma

Choloma, Honduras.-El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado durante la madrugada de este sábado en el interior de su apartamento ubicado en la colonia Canadá, en el municipio de Choloma, Cortés.
La fallecida fue identificada como Lilian Johanna George Lobo, quien, de acuerdo con información preliminar, fue localizada sin signos vitales dentro de la vivienda.
Hasta el momento, no se han establecido las causas del fallecimiento, por lo que el caso permanece bajo investigación.
Fiscales de turno y personal de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico en el sitio; posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.
Se informó que la joven era originaria de la comunidad de La Laguna de La Capa, en el municipio de Yoro.