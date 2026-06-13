Encuentran sin vida a una joven dentro de su apartamento en Choloma

Choloma, Honduras.-El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado durante la madrugada de este sábado en el interior de su apartamento ubicado en la colonia Canadá, en el municipio de Choloma, Cortés.

La fallecida fue identificada como Lilian Johanna George Lobo, quien, de acuerdo con información preliminar, fue localizada sin signos vitales dentro de la vivienda.

Hasta el momento, no se han establecido las causas del fallecimiento, por lo que el caso permanece bajo investigación.