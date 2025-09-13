Hallan en estado de descomposición el cuerpo de un adulto mayor en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, capital de Honduras, alertaron a las autoridades luego de percibir un fuerte olor proveniente de la vivienda de Gilberto Rodríguez Galo, un hombre de la tercera edad que residía solo.

Agentes policiales ingresaron al inmueble tras forzar la puerta y confirmaron el hallazgo del cuerpo del adulto mayor, que presentaba entre tres y cuatro días de fallecido, de acuerdo con el dictamen preliminar forense.

El cadáver ya se encontraba en estado de descomposición.