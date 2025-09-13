Hallan en estado de descomposición el cuerpo de un adulto mayor en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, capital de Honduras, alertaron a las autoridades luego de percibir un fuerte olor proveniente de la vivienda de Gilberto Rodríguez Galo, un hombre de la tercera edad que residía solo.
Agentes policiales ingresaron al inmueble tras forzar la puerta y confirmaron el hallazgo del cuerpo del adulto mayor, que presentaba entre tres y cuatro días de fallecido, de acuerdo con el dictamen preliminar forense.
El cadáver ya se encontraba en estado de descomposición.
Según el reporte oficial, Rodríguez no contaba con familiares cercanos en la capital. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Tegucigalpa para realizar los procedimientos correspondientes.
El hecho generó consternación entre los vecinos, quienes fueron los primeros en reportar tanto la ausencia del hombre como el olor que provenía de la vivienda.
De momento se desconocen las causas de su deceso. Su cadáver permanece en la morgue del Ministerio Público en la capital.