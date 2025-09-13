Mujer se lanza de un edificio por querer comprar cervezas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En la madrugada de este sábado -13 de septiembre- en Tegucigalpa se reportó que una mujer en estado de ebriedad se lanzó desde el tercer piso de un edificio en busca de comprar más cervezas. El hecho se registró en la residencial El Triángulo del sector de Lomas del Guijarro, a eso de las 12:30 a.m., de acuerdo a la llamada que recibió el Sistema Nacional de Emergencias 911.

La Policía Nacional constató que la mujer, identificada como Daniela y quien se dedica a la venta de perfumes en línea, se encontraba bajo completo estado de ebriedad, y que su compañera de vivienda le impedía salir a comprar más bebidas alcohólicas. Desesperada, la joven decidió trepar el balcón y lanzarse al vacío, sufriendo una fractura en su pie izquierdo y lesiones en la cabeza. La fémina fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Escuela. Inicialmente, en redes sociales se divulgó que la mujer intentaba huir de un intento de abuso sexual, pues comenzó a gritar que "cinco hombres se la querían llevar". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. No obstante, la Policía corroboró que estas declaraciones las hizo la mujer con el fin de poder salir del edificio en el que se encontraba contiguo a las instalaciones del Ministerio Público. Además, al ser entrevistada por los agentes policiales, la joven confesó que no había hombres en el apartamento, encontrándose únicamente con su amiga.