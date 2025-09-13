Mujer se lanza de un edificio por querer comprar cervezas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En la madrugada de este sábado -13 de septiembre- en Tegucigalpa se reportó que una mujer en estado de ebriedad se lanzó desde el tercer piso de un edificio en busca de comprar más cervezas.
El hecho se registró en la residencial El Triángulo del sector de Lomas del Guijarro, a eso de las 12:30 a.m., de acuerdo a la llamada que recibió el Sistema Nacional de Emergencias 911.
La Policía Nacional constató que la mujer, identificada como Daniela y quien se dedica a la venta de perfumes en línea, se encontraba bajo completo estado de ebriedad, y que su compañera de vivienda le impedía salir a comprar más bebidas alcohólicas.
Desesperada, la joven decidió trepar el balcón y lanzarse al vacío, sufriendo una fractura en su pie izquierdo y lesiones en la cabeza. La fémina fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Escuela.
Inicialmente, en redes sociales se divulgó que la mujer intentaba huir de un intento de abuso sexual, pues comenzó a gritar que "cinco hombres se la querían llevar".
No obstante, la Policía corroboró que estas declaraciones las hizo la mujer con el fin de poder salir del edificio en el que se encontraba contiguo a las instalaciones del Ministerio Público.
Además, al ser entrevistada por los agentes policiales, la joven confesó que no había hombres en el apartamento, encontrándose únicamente con su amiga.
De igual forma, admitió que ingirió alcohol en exceso y que deseaba continuar haciéndolo, por lo que su amiga se opuso a que saliera del apartamento.
Los oficiales consultaron a vecinos de la zona, quienes les comunicaron que desde horas de la tarde, en el piso donde se encontraba la joven, se estaba desarrollando una fiesta al escuchar música en alto volumen. Los testigos indicaron que las fiestas las realizan unas tres veces por semana.
Por otro lado, la Policía comunicó que la joven reflexionó sobre su forma de actuar, afirmando que no volverá a tomar bebidas alcohólicas y que se mudará del edificio para evitar reincidir en estos comportamientos.