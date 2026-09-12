  1. Inicio
  2. · Sucesos

Feroz tiroteo deja un muerto y dos hombres heridos en La Ceiba

La víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Banegas Gutiérrez, quien fue atacado a disparos a la altura del barrio Mejía y falleció en el hospital

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 11:14
Feroz tiroteo deja un muerto y dos hombres heridos en La Ceiba

A la escena del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron las indagaciones para determinar a los responsables del ataque armado.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Atlántida.- ​Un ataque a balazos registrado la noche del pasado viernes -11 de septiembre- dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas en la carretera CA-13, a la altura del barrio Mejía, en La Ceiba, Atlántida.

​La víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Banegas Gutiérrez, (de 33 años de edad), conocido con el alias de "El Chino".

Según reportes preliminares, Banegas Gutiérrez sobrevivió al ataque inicial y fue trasladado de urgencia por los cuerpos de socorro al Hospital General Atlántida, donde se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Juan Carlos Banegas Gutiérrez fue atacado en la carretera CA-13 a la altura del barrio Mejía.

Juan Carlos Banegas Gutiérrez fue atacado en la carretera CA-13 a la altura del barrio Mejía.

 (Foto: redes sociales)
Vivian Del Ángel Vega fue asesinada en Atlántida; señalan a su pareja

​En el mismo hecho violento, dos personas resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado. Los heridos fueron identificados como, Marquiño Jamil Rodríguez Ruiz de 43 años de edad y Orlando Adelmo Sierra Ardón de 55 años.

​Elementos de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar del tiroteo para acordonar la escena del crimen, donde quedaron dispersos varios casquillos de arma de fuego, e iniciar la búsqueda de los responsables. Asimismo se inició una investigación para determinar el móvil del ataque.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Carlos Molina

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias