Feroz tiroteo deja un muerto y dos hombres heridos en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un ataque a balazos registrado la noche del pasado viernes -11 de septiembre- dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas en la carretera CA-13, a la altura del barrio Mejía, en La Ceiba, Atlántida.
La víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Banegas Gutiérrez, (de 33 años de edad), conocido con el alias de "El Chino".
Según reportes preliminares, Banegas Gutiérrez sobrevivió al ataque inicial y fue trasladado de urgencia por los cuerpos de socorro al Hospital General Atlántida, donde se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.
En el mismo hecho violento, dos personas resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado. Los heridos fueron identificados como, Marquiño Jamil Rodríguez Ruiz de 43 años de edad y Orlando Adelmo Sierra Ardón de 55 años.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar del tiroteo para acordonar la escena del crimen, donde quedaron dispersos varios casquillos de arma de fuego, e iniciar la búsqueda de los responsables. Asimismo se inició una investigación para determinar el móvil del ataque.