Feroz tiroteo deja un muerto y dos hombres heridos en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- ​Un ataque a balazos registrado la noche del pasado viernes -11 de septiembre- dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas en la carretera CA-13, a la altura del barrio Mejía, en La Ceiba, Atlántida.

​La víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Banegas Gutiérrez, (de 33 años de edad), conocido con el alias de "El Chino".

Según reportes preliminares, Banegas Gutiérrez sobrevivió al ataque inicial y fue trasladado de urgencia por los cuerpos de socorro al Hospital General Atlántida, donde se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.