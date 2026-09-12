Sicarios ultiman a empresario cuando cerraba supermercado en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Un empresario fue víctima de la delincuencia, la noche del viernes, en la ciudad de Siguatepeque, en la zona central del país.
En el momento que se aprestaba a cerrar su negocio, Fernando Josué Fiallos Rivera, fue atacado a disparos por un sujeto que ingresó al local comercial ubicado en el barrio San Miguel, sexta calle, en el bulevar Francisco Morazán.
El hecho violento ocurrió a eso de las 10:00 de la noche. El sicario, quien aparentemente llegó hasta ese lugar en compañía de otro sujeto, ambos a bordo de una motocicleta, entró al supermercado y disparó contra su propietario.
El hombre de 39 años de edad, cayó abatido entre los estantes, mientras el delincuente, huía junto a su compinche, en la motocicleta que habían llegado.
Se desconoce si el ataque armado se debió en el marco de un asalto, o era algo ya premeditado contra Fernando Josué, quien falleció casi al instante.
Difícil emprender
En el supermercado habían otras personas que acompañaban a la víctima, cuando sucedió la mortal agresión, pero fue imposible evitar que el maleante disparara.
Fiallos Rivera recientemente había abierto su negocio junto a su familia, con las ganas de salir adelante, pero la delincuencia le cegó la vida a solo unos meses de iniciar su emprendimiento.
El cuerpo de Fernando Josué fue levantado por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público, y luego trasladado a Medicina Forense, en la capital, para realizar el procedimiento de la autopsia médico legal.