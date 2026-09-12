Sicarios ultiman a empresario cuando cerraba supermercado en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Un empresario fue víctima de la delincuencia, la noche del viernes, en la ciudad de Siguatepeque, en la zona central del país.

En el momento que se aprestaba a cerrar su negocio, Fernando Josué Fiallos Rivera, fue atacado a disparos por un sujeto que ingresó al local comercial ubicado en el barrio San Miguel, sexta calle, en el bulevar Francisco Morazán.

El hecho violento ocurrió a eso de las 10:00 de la noche. El sicario, quien aparentemente llegó hasta ese lugar en compañía de otro sujeto, ambos a bordo de una motocicleta, entró al supermercado y disparó contra su propietario.