Identifican a hombre hallado muerto dentro de su camioneta en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Como Cristino Alberto Viera Castellanos, de 44 años de edad, fue identificado un cuerpo encontrado dentro de una camioneta en el barrio San Miguel, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

Vecinos alertaron a las autoridades alrededor de las 11:00 de la mañana del miércoles, tras notar un vehículo estacionado durante varias horas en la zona.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, los socorristas revisaron el automóvil y encontraron el cuerpo de Viera Castellanos en su interior, sin signos vitales.