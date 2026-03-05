Identifican a hombre hallado muerto dentro de su camioneta en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Como Cristino Alberto Viera Castellanos, de 44 años de edad, fue identificado un cuerpo encontrado dentro de una camioneta en el barrio San Miguel, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.
Vecinos alertaron a las autoridades alrededor de las 11:00 de la mañana del miércoles, tras notar un vehículo estacionado durante varias horas en la zona.
De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, los socorristas revisaron el automóvil y encontraron el cuerpo de Viera Castellanos en su interior, sin signos vitales.
La víctima se encontraba en el asiento del conductor. Según los primeros reportes, el caso podría tratarse de una muerte natural, posiblemente provocada por un paro cardíaco.
Por lo anterior, las autoridades mantienen el caso como muerte indeterminada mientras concluyen las investigaciones.
El cuerpo fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.