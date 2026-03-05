  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a hombre hallado muerto dentro de su camioneta en Siguatepeque

Familiares se encuentran a la espera de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento de este hombre, encontrado dentro de su vehículo

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 09:08
Identifican a hombre hallado muerto dentro de su camioneta en Siguatepeque

Momento de la identificación de la víctima.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- Como Cristino Alberto Viera Castellanos, de 44 años de edad, fue identificado un cuerpo encontrado dentro de una camioneta en el barrio San Miguel, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

Vecinos alertaron a las autoridades alrededor de las 11:00 de la mañana del miércoles, tras notar un vehículo estacionado durante varias horas en la zona.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, los socorristas revisaron el automóvil y encontraron el cuerpo de Viera Castellanos en su interior, sin signos vitales.

Hallan a hombre asesinado con arma blanca en vivienda en construcción en Guaimaca

La víctima se encontraba en el asiento del conductor. Según los primeros reportes, el caso podría tratarse de una muerte natural, posiblemente provocada por un paro cardíaco.

Por lo anterior, las autoridades mantienen el caso como muerte indeterminada mientras concluyen las investigaciones.

Se desconocen las causas exactas de su muerte.

Se desconocen las causas exactas de su muerte.

 (Foto: Cortesía )

El cuerpo fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias