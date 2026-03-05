Hallan a hombre asesinado con arma blanca en vivienda en construcción en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.– Un hombre fue encontrado sin vida y con señales de violencia este jueves 5 de marzo dentro de una vivienda en construcción en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

El hallazgo se realizó en un solitario predio de la colonia Municipal, específicamente en una estructura que aún se encuentra sin terminar.

La víctima fue identificada como Wuilzon Alexander López, de 32 años, quien fue encontrado sin signos vitales, tendido sobre el suelo de tierra del inmueble.