Hallan a hombre asesinado con arma blanca en vivienda en construcción en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.– Un hombre fue encontrado sin vida y con señales de violencia este jueves 5 de marzo dentro de una vivienda en construcción en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.
El hallazgo se realizó en un solitario predio de la colonia Municipal, específicamente en una estructura que aún se encuentra sin terminar.
La víctima fue identificada como Wuilzon Alexander López, de 32 años, quien fue encontrado sin signos vitales, tendido sobre el suelo de tierra del inmueble.
De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba varias heridas provocadas de forma violenta, aparentemente con un arma blanca tipo machete.
Vecinos del sector se percataron de la presencia del cadáver y alertaron de inmediato a las autoridades sobre lo ocurrido.
Minutos después, agentes policiales llegaron a la zona y acordonaron la escena para recolectar los primeros indicios del caso.
Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables, quienes habrían huido, sin dejar rastro, tras cometer el crimen.
Las autoridades informaron que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.