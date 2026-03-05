A 16 años condenan a hombre que mató a su amigo universitario por un carro

San Pedro Sula, Honduras.- Una condena de 16 años de prisión recibió Jancarlos Alí Villanueva Reyes, de 19 años de edad, luego de que confesara que mató a su amigo universitario Darwin Antonio Bueso Hernández, de 21.

El fallo condenatorio contra Villanueva Reyes se dictó en los juzgados del municipio de Villanueva, luego de que este se sometiera a un procedimiento abreviado con el fin de obtener una reducción de la pena.

La sentencia indica que son 15 años por el delito de asesinato y uno por robo de vehículo en su grado de tentativa inacabada. El hecho por el que el joven ganó su culpa ocurrió el domingo 24 de agosto de 2025.

Un día después, el cuerpo de la víctima, quien estudiaba Ingeniería Logística, apareció flotando en el río Chamelecón, zona colindante con la colonia Morales número cuatro.