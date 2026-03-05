A 16 años condenan a hombre que mató a su amigo universitario por un carro

San Pedro Sula, Honduras.- Una condena de 16 años de prisión recibió Jancarlos Alí Villanueva Reyes, de 19 años de edad, luego de que confesara que mató a su amigo universitario Darwin Antonio Bueso Hernández, de 21.
El fallo condenatorio contra Villanueva Reyes se dictó en los juzgados del municipio de Villanueva, luego de que este se sometiera a un procedimiento abreviado con el fin de obtener una reducción de la pena.
La sentencia indica que son 15 años por el delito de asesinato y uno por robo de vehículo en su grado de tentativa inacabada. El hecho por el que el joven ganó su culpa ocurrió el domingo 24 de agosto de 2025.
Un día después, el cuerpo de la víctima, quien estudiaba Ingeniería Logística, apareció flotando en el río Chamelecón, zona colindante con la colonia Morales número cuatro.
En ese mismo lugar, solo que a 300 metros de distancia, la Policía detuvo a Jancarlos Alí cuando junto con dos personas más intentaban remolcar la camioneta de la víctima, la cual quedó embancada a orilla del río.
El informe del Ministerio Público (MP) establece que el día del asesinato, Villanueva Reyes llamó en la mañana al universitario para que fuera a salir al balneario. Sería cuando regresaban hacia San Pedro Sula que este lo sometió, lo estranguló y empujó su cuerpo al río Chamelecón amarrado a una piedra.
Aunque las primeras líneas de indicaron que Villanueva Reyes cometió el asesinato para robarle la camioneta a la víctima, Elvis Guzmán, portavoz del MP, informó ayer que el hecho fue motivado por situaciones sentimentales, ya que el universitario había tenido una relación amorosa con Villanueva Reyes.
Guzmán explicó que la sentencia cometió el crimen tras molestarse porque Darwin Bueso le pidió que pasaran recogiendo a su pareja actual.