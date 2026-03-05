De dos disparos mataron a mujer en la Sagastume; sigue sin ser identificada

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer perdió la vida a causa de dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen. El sangriento hecho se registró en la calle que de la colonia Sagastume conduce a la Villa Campesina, salida vieja al departamento de Olancho. El cadáver de la fémina, que no fue identificado por las autoridades debido a que no portaba documentos personales, fue encontrado la mañana de ayer por personas que transitaban por el sector y alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911).

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al sector y verificaron lo ocurrido y acordonaron la escena del crimen. La mujer, con una edad aproximada de 25 años, vestía una miniseta negra, pantalón azul y blanco. El cuerpo estaba tirado boca arriba en la orilla de la carretera. Se dio a conocer que la fémina había sido raptada la noche del martes por personas desconocidas en la colonia Sagastume , quienes la trasladaron al sector donde le quitaron la vida con arma de fuego. Las autoridades reconocieron y levantaron el cuerpo de la mujer y lo ingresaron a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia y posteriormente entregarlo a los familiares.