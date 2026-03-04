  1. Inicio
Hallan cadáver de mujer cerca de la colonia Sagastume de la capital

El cuerpo de la víctima fue ingresado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde hasta a eso de las 7:15 de la mañana, no la habían identificado

El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en una solitaria calles de la capital de Honduras.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven fue asesinada en horas de la madrugada de este miércoles 4 de marzo en la carretera vieja a Olancho, a la altura de la colonia Sagastume, en las cercanías de la Villa Campesina, en Tegucigalpa.

El cuerpo de la víctima, cuya edad se estima entre los 18 y 25 años, fue hallado tendido boca arriba a un costado de la vía. De acuerdo con información preliminar, presentaba al menos dos impactos de arma de fuego.

La joven vestía una camisa negra, que estaba levantada al momento del hallazgo, así como una pijama azul con dibujos animados y sandalias tipo crocs de color rosado. No portaba documentos personales, por lo que hasta el momento no ha sido identificado.

Después de recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron la escena para resguardar posibles evidencias. Posteriormente, personal del Ministerio Público y de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico conforme a ley.

El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina en calidad de desconocida, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Las autoridades informaron que se mantienen las investigaciones para establecer la identidad de la víctima, así como el móvil y los responsables de este nuevo hecho violento contra una mujer en la capital.

