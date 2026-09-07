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Mueren seis personas que quedaron atrapadas en un vehículo durante inundaciones en México

Seis personas perdieron la vida luego de quedar atrapadas en un vehículo de transporte público durante una severa inundación registrada entre el domingo y este lunes en Tultitlán, México

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 16:29
Mueren seis personas que quedaron atrapadas en un vehículo durante inundaciones en México

3. Seis pasajeros murieron durante las inundaciones que azotaron la zona metropolitana del Estado de México.

 Foto: Captura de pantalla

Ciudad de México, México - Seis pasajeros perdieron la vida tras quedar atrapados a bordo de un vehículo de transporte público que se detuvo en medio de una severa inundación registrada entre el domingo y este lunes en la zona metropolitana del Estado de México (centro).

Según informan medios locales, el agua acumulada habría alcanzado el sistema del vehículo adaptado para funcionar con gas, provocando una falla mecánica y una fuga directa de combustible hacia el interior del habitáculo.

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Tres de las víctimas fallecieron intoxicadas dentro de la unidad al no poder abrir los accesos a tiempo, mientras que los tres pasajeros restantes se desplomaron a pocos metros del transporte tras haber logrado descender en un intento desesperado por ponerse a salvo.

La tragedia ocurrió en la localidad de Bosques de Tultitlán, sobre una de las principales arterias viales a causa de las intensas precipitaciones torrenciales que azotaron la región central del país y provocaron graves anegaciones.

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Hasta el momento, las autoridades del Gobierno del Estado de México no han emitido un posicionamiento oficial respecto a las causas definitivas del incidente ni sobre las posibles sanciones administrativas a la línea de transporte involucrada.

Elementos de los servicios de emergencia y agentes policiacos acudieron al sitio para acordonar el perímetro, mientras el personal pericial realizaba el levantamiento de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres.

Las autoridades del estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades sobre la falta de mantenimiento del transporte público y las fallas en el drenaje vial.

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Redacción web
Agencia EFE

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