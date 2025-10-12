Suman 44 muertos y graves afectaciones en 139 municipios por lluvias en México

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México actualizó este domingo la cifra de fallecidos, que asciende a 44, por las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en 139 municipios. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló en un comunicado que los 44 fallecimientos fueron reportados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18). La CNPC aseguró que se trabaja "de manera ininterrumpida" en 139 municipios, donde se presentaron las "mayores afectaciones", los cuales reciben "atención prioritaria" para restablecer servicios básicos y auxiliar a la población.

Las zonas más afectadas se ubican en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este día visitará Puebla, Veracruz e Hidalgo, y mañana lunes visitará Querétaro y San Luis Potosí. "A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad sino nuestro apoyo, y a las personas que aún no encuentran a sus familiares les pido por favor que llamen al 079 (línea telefónica habilitada por la emergencia)", dijo Sheinbaum, en un video publicado en sus redes sociales. En su reporte del sábado, la CNPC informó de al menos 27 personas desaparecidas tras el temporal de lluvias que provocó fuertes inundaciones, deslaves y derrumbes de viviendas y edificios.

Recuento de daños en aumento