Un muerto y varios heridos deja colisión entre un camión y una rastra en San Lorenzo, Valle

Valle, Honduras.- Un fatal accidente tipo colisión dejó al menos una persona muerta y varias heridas la mañana de este viernes -31 de julio- en la carretera Panamericana del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.

El hecho ocurrió a eso de las 10 de la mañana, cuando un camión cisterna impactó contra una rastra, provocando el fatal accidente.

Al menos una persona perdió la vida en el lugar, mientras que los que iban en la rastra resultaron heridos. Se desconoce la identidad de las víctimas.