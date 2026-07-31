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Un muerto y varios heridos deja colisión entre un camión y una rastra en San Lorenzo, Valle

Elementos del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar de la tragedia rescatando los cuerpos que quedaron atrapados entre los amasijos de hierro de la rastra

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 10:41
Un muerto y varios heridos deja colisión entre un camión y una rastra en San Lorenzo, Valle

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.

 Foto: Redes sociales

Valle, Honduras.- Un fatal accidente tipo colisión dejó al menos una persona muerta y varias heridas la mañana de este viernes -31 de julio- en la carretera Panamericana del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.

El hecho ocurrió a eso de las 10 de la mañana, cuando un camión cisterna impactó contra una rastra, provocando el fatal accidente.

Al menos una persona perdió la vida en el lugar, mientras que los que iban en la rastra resultaron heridos. Se desconoce la identidad de las víctimas.

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Los heridos están siendo trasladados a un centro hospitalario cercano y, de manera preliminar, se informó que presentan heridas leves.

Hasta el momento se desconoce lo que habría provocado el incidente, por lo que las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) tendrán que determinar las circunstancias.

Así quedó el cabezal de la rastra tras el accidente.

Así quedó el cabezal de la rastra tras el accidente.

 (Foto: Redes sociales )
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Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron de manera inmediata para poder rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los amasijos de hierro.

Personas que transitaban por la zona y los mismos vecinos se acercaron para ayudar y poder salvar a las víctimas, así como evitar una mayor tragedia.

Debido al accidente se reportan largas filas vehiculares, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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