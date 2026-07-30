¿Cuántos hogares no tienen energía eléctrica en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras 378,920 hogares viven bajo la oscuridad al no tener acceso a electricidad. Así lo dijo Eduardo Oviedo, titular de la Secretaría de Energía (Sen) durante la presentación del "Informe cobertura y acceso a la electricidad en Honduras".

Es decir, un aproximado 15% de 2,600,640 hogares registrados en Honduras por el Instituto Nacional de Estadística (INE) viven sin energía, siendo las zonas rurales con mayor prevalencia.

Oviedo expone que el índice de cobertura eléctrica es de 84.6% de las viviendas en todo el país, las que están conectadas y reciben energía a través de la red de cables pública, es decir postes, tendido eléctrico y transformadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El índice de acceso a la electricidad representa a los hogares que tienen luz gracias a cableado eléctrico público y viviendas que utilizan sistemas independientes como paneles solares, energía eólica, entre otros.

Las zonas rurales son las más afectadas teniendo 76.82% de acceso a energía, especialmente Gracias a Dios que por su distancia hace difícil el acceso a la infraestructura de red; en el 2024 la cabecera de este departamento, Puerto Lempira, tenía 12% de acceso a servicios de electricidad que prestan dos compañías.

Los departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Olancho, al ser montañosos, con relieve y población dispersa, tienen problemas de acceso a la luz.