Honduras busca atraer inversión española en turismo, energía y agroindustria

Durante el encuentro, ambas partes abordaron iniciativas orientadas a impulsar proyectos en áreas como cultura, salud, educación y desarrollo mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ( AECID ), además de programas relacionados con el agro, la energía, la seguridad alimentaria y el acceso al agua.

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras y la Embajada de España identificaron nuevas oportunidades para atraer inversión , generar empleo y fortalecer la cooperación bilateral durante una reunión sostenida entre el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, y el embajador de España en el país, Guillermo Escribano Manzano.

Uno de los principales temas fue la posibilidad de atraer empresas españolas hacia sectores estratégicos de la economía hondureña, entre ellos el turismo, la agroindustria, la energía, la industria agroalimentaria y la producción textil.

El secretario de la Presidencia indicó que la administración del presidente Nasry Asfura mantiene la disposición de facilitar nuevas inversiones en el país, especialmente en zonas con potencial de desarrollo como La Ceiba y Trujillo.

Asimismo, informó que el embajador de España presentará una invitación formal al mandatario hondureño para reunirse con empresarios españoles en septiembre, previo a una cumbre que se celebrará en ese país europeo.

En materia laboral, la reunión incluyó el análisis de una posible ampliación de los programas de migración laboral para que más hondureños puedan acceder a oportunidades de trabajo en España de forma regular y segura.

García explicó que Honduras ya participa en estos mecanismos a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y que el objetivo es incrementar el número de beneficiarios. "Se busca aumentar la cantidad, porque ya estamos enviando compatriotas hondureños", expresó el funcionario.