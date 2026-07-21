Más de 20 muertos y 100 desaparecidos tras riada en provincia afgana de Nuristán

Kabul, Afganistán.- Al menos 20 personas han fallecido, 80 han resultado heridas y más de 100 siguen desaparecidas después de que unas inundaciones repentinas provocadas por fuertes lluvias arrasaran el lunes la ciudad de Paroon y otras zonas de la provincia de Nuristán, en el este de Afganistán.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) informó de que se trata de cifras preliminares y que sus equipos están llevando a cabo más inspecciones en diferentes zonas.

El director de Información y Cultura de la provincia de Nuristán, Mawlawi Samiul Haq Haqbayan, dijo a EFE que las inundaciones causaron daños extensos en mercados, restaurantes y varios edificios. Las fuertes lluvias también azotaron el lunes las provincias orientales de Afganistán, entre ellas Nangarhar, Laghman, Kunar y Nuristán.