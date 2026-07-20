EE UU eleva al 50% los aranceles a las importaciones canadienses

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. Este impuesto adicional se une al régimen arancelario vigente desde febrero, cuando Trump impuso un gravamen general del 10 % después de que la Justicia suspendiera los aranceles implementados en virtud de leyes de emergencia. La nueva medida mantiene exentos productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado, pero alcanza a algunos protegidos hasta ahora por el tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su cuenta de Truth Social, Trump había amenazado a Canadá, el viernes pasado, con nuevos aranceles por el humo de los incendios forestales que afectó el norte y el este de Estados Unidos durante el fin de semana. El mandatario republicano acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo "incalculable".