"El Mayo" Zambada es condenado a cadena perpetua por narcotráfico en EE UU

Nueva York, Estados Unidos.- El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado este lunes -20 de julio- a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense. 'El Mayo', que fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo, leyó una carta ante el juez Brian Cogan. En la misiva que se le permitió leer a Zambada pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten "cometer los mismos errores" que él.

La sentencia se impuso debido a su papel como líder principal de una empresa criminal continua -el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo- y por violaciones a la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado). Zambada García se declaró culpable el 25 de agosto de 2025. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el Tribunal dictó una orden de decomiso por valor de 15,000 millones de dólares en su contra durante la audiencia de sentencia.

¿Quién es "El Mayo" Zambada

“El Mayo” Zambada lideró durante casi cuatro décadas el tráfico de toneladas de fentanilo, cocaína y otras drogas letales hacia Estados Unidos por parte del Cártel de Sinaloa, y ordenó actos de violencia despiadados para proteger su empresa criminal. "Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», declaró el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, Jr.