México extradita a 26 narcos a EE UU, golpeando al Cártel de Sinaloa y a "Los Chapitos"

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México extraditó a 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, en una de las operaciones más grandes contra el narcotráfico en los últimos años. Entre los extraditados, hay al menos 11 integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidos miembros cercanos a la facción de "Los Chapitos" y de "La Mayiza"

La entrega masiva también incluyó figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, La Familia Michoacana y los Arellano Félix.

Washington acusa a los miembros del Cártel de Sinaloa de ser los principales productores y contrabandistas de fentanilo hacia territorio estadounidense, sustancia que alimenta una crisis de sobredosis que cobra decenas de miles de vidas cada año.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que ninguno de los extraditados enfrentará pena de muerte, pero sí cadena perpetua.

Perfiles

La lista está encabezada por Kevin Alonso Gil, “El 200”, jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", y por Martín Zazueta Pérez, otro alto mando de la guardia armada de Archivaldo. Ambos habrían coordinado ataques contra militares mexicanos y la protección de laboratorios y rutas de fentanilo. También fueron entregados Mauro Alberto Núñez Ojeda, piloto de confianza de Archivaldo, y Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero”, identificado como tío de Ovidio Guzmán. Entre otros nombres relevantes figuran Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, y Jesús Guzmán Castro, “Chuy” o “Narizón”, líder de La Mayiza. El operativo también incluyó a miembros de alto nivel de otras organizaciones, como Abigael González Valencia, “El Cuini” (CJNG), y Servando Gómez, “La Tuta” (Caballeros Templarios).