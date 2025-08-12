De varios disparos matan a niña de 12 años en México, ¿fue por una deuda familiar?

Investigaciones preliminares refieren que la víctima respondía en vida al nombre de Dulce, y que su muerte podría estar relacionada con una deuda a prestamistas, sin embargo, las autoridades están investigando para confirmar o desmentir esa hipótesis. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación por el delito de feminicidio.