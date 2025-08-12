De varios disparos matan a niña de 12 años en México, ¿fue por una deuda familiar?

Una niña de tan solo 12 años de edad fue asesinada a balazos en su propia casa, ubicada en la colonia San Pablo Atlazalpan, en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Los hechos se registraron durante la madrugada del pasado lunes 11 de agosto. ¿Por qué la mataron? Esto se sabe.
Investigaciones preliminares refieren que la víctima respondía en vida al nombre de Dulce, y que su muerte podría estar relacionada con una deuda a prestamistas, sin embargo, las autoridades están investigando para confirmar o desmentir esa hipótesis. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación por el delito de feminicidio.
Vecinos de la localidad relataron que vivieron momentos de tensión al escuchar ráfagas de disparos. Algunos de ellos contabilizaron alrededor de 28 disparos, por lo que alertaron a las autoridades.
Tras el llamado de los vecinos, llegaron miembros del servicio de emergencia. Encontraron a Dulce “N” en su domicilio, en compañía de sus abuelos, quienes tenían su custodia.
Según, el reporte de las autoridades, la menor recibió múltiples disparos en el pecho y las piernas, y a pesar de los esfuerzos médicos, falleció en el lugar.
El inmueble donde ocurrió el homicidio fue asegurado por las autoridades, quienes colocaron sellos para evitar el ingreso y comenzar con las diligencias correspondientes.
La familia de Dulce y los vecinos exigen justicia y que se esclarezca el móvil del crimen.
La comunidad ha manifestado su preocupación por la inseguridad en la zona, que en años anteriores no había sido escenario de hechos de esta magnitud, y menos dirigidos contra menores de edad.
Este asesinato se suma a otros casos de violencia que han conmocionado a la región, pues recientemente se registró un caso similar en el que un menor identificado como Fernandito murió a manos de prestamistas.
El menor de cinco años fue raptado, torturado y asesinado, causando conmoción en el Estado de México. Por su parte, las autoridades aseguran estar investigando para dejar caer todo el peso de la ley sobre los culpables.