Tiktoker es asesinado en aldea de El Rosario, en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un reconocido creador de contenido digital perdió la vida de manera violenta la noche del domingo -30 de agosto- en la zona central del país.
Se trata de Adonio Obed Padilla Padilla, un popular usuario de la red social Tiktok, plataforma a la que subía una diversidad de contenidos, especialmente las incidencias que ocurren en las ferias patronales de los pueblos del departamento de Comayagua.
Padilla fue encontrado muerto la noche del domingo, en un sector de la aldea El Rodeo, en el término municipal de El Rosario, siempre en el central departamento de Comayagua.
El deceso violento trascendió hasta en horas de la madrugada de hoy lunes -31 de agosto-, sin embargo, desde el lugar donde se produjo el crimen, no se detallaron cuáles fueron las causas de su muerte: si fue ultimado con arma de fuego, con arma blanca, o cuál fue el mecanismo para quitarle la vida.
Comunidad LGTBI
Obed Padilla era miembro de la comunidad LGTBI, y gran parte de sus contenidos en las redes sociales estaban relacionados con su orientación sexual. Se vestía de mujer y asistía a los eventos de la ferias patronales, como parte de sus animaciones.
Aunque el deceso violento se registró en horas de la noche del domingo, todavía en la tarde de este lunes, no había sido ingresado su cuerpo a la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital.