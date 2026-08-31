Tiktoker es asesinado en aldea de El Rosario, en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un reconocido creador de contenido digital perdió la vida de manera violenta la noche del domingo -30 de agosto- en la zona central del país.

Se trata de Adonio Obed Padilla Padilla, un popular usuario de la red social Tiktok, plataforma a la que subía una diversidad de contenidos, especialmente las incidencias que ocurren en las ferias patronales de los pueblos del departamento de Comayagua.

Padilla fue encontrado muerto la noche del domingo, en un sector de la aldea El Rodeo, en el término municipal de El Rosario, siempre en el central departamento de Comayagua.