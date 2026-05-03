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Asesinan a joven de la comunidad LGTBI en Juticalpa

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 13:19
Asesinan a joven de la comunidad LGTBI en Juticalpa

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen, por lo que el caso continúa bajo indagación.

 Foto: Cortesía

Juticalpa, Honduras.-Un joven de 22 años fue encontrado sin vida la mañana de este domingo 3 de mayo en las cercanías de la colonia El Guanacaste, en la ciudad de Juticalpa, hecho que ha generado consternación entre los pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Marcos Noé Mejía Meza, quien, según información preliminar, presentaba varios impactos de bala al momento de ser hallado.

De acuerdo con reportes iniciales, el joven era miembro de la comunidad LGTBI, lo que ha despertado preocupación entre sectores que abogan por los derechos de esta población.

Tras el hallazgo, agentes de las autoridades locales se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen, por lo que el caso continúa bajo indagación.

El hecho violento ha causado pesar entre familiares, amistades y conocidos del joven, quienes lamentan lo ocurrido.

Las autoridades informaron que se encuentran a la espera de más informes oficiales relacionados con el levantamiento y las diligencias forenses.

Se espera que en las próximas horas se puedan obtener mayores avances que permitan esclarecer este crimen y determinar responsabilidades.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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