Asesinan a joven de la comunidad LGTBI en Juticalpa

Juticalpa, Honduras.-Un joven de 22 años fue encontrado sin vida la mañana de este domingo 3 de mayo en las cercanías de la colonia El Guanacaste, en la ciudad de Juticalpa, hecho que ha generado consternación entre los pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Marcos Noé Mejía Meza, quien, según información preliminar, presentaba varios impactos de bala al momento de ser hallado.

De acuerdo con reportes iniciales, el joven era miembro de la comunidad LGTBI, lo que ha despertado preocupación entre sectores que abogan por los derechos de esta población.

Tras el hallazgo, agentes de las autoridades locales se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.