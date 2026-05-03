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Crimen pasional: expareja sería responsable del asesinato de empresaria en Comayagua

El crimen ocurrido en un restaurante estaría ligado a "problemas pasionales". La Policía ya trabaja para capturar al responsable del hecho

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 12:36
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El asesinato de la empresaria Nancy Karina Hernández, ocurrido en un restaurante del municipio de La Libertad, Comayagua, ha dado un giro en las últimas horas tras nuevos datos revelados por las autoridades.

Foto: Cortesía
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De acuerdo con información oficial, el principal sospechoso del crimen sería su expareja, quien ya ha sido plenamente identificado por los cuerpos de investigación como Alonso Flores Caballero.

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Autoridades policiales indicaron que las primeras indagaciones apuntan a un móvil de tipo pasional, derivado de conflictos personales entre la víctima y el presunto agresor.

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El hecho violento se registró la noche de este sábado 2 de mayo, cuando un individuo ingresó al establecimiento y abrió fuego contra la empresaria, generando pánico entre los presentes.

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El hecho violento se registró la noche del sábado, cuando un individuo ingresó al establecimiento y abrió fuego contra la empresaria, generando pánico entre los presentes.

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Tras el ataque, Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Con el avance de las investigaciones, las autoridades lograron recabar distintos medios probatorios que vinculan al sospechoso con el crimen.

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Según lo informado, estos elementos serán presentados ante el Ministerio Público como parte del proceso para judicializar el caso.

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Mientras tanto, equipos de la Policía Nacional mantienen operativos para dar con el paradero del presunto responsable y proceder con su captura.

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Las autoridades han reiterado que el objetivo es ponerlo a disposición de la justicia para que responda por el delito cometido.

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La víctima era una joven empresaria reconocida en la zona, propietaria de un negocio de repuestos de vehículos y de un restaurante.

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En tanto, el caso continúa en investigación, mientras se desarrollan las acciones necesarias para esclarecer completamente el crimen y evitar que quede en la impunidad.

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