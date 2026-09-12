Tabla de posiciones de LaLiga de España: Real Madrid sufre y ahora mete presión a Barcelona

Madrid, España.- En marcha la actividad de la quinta fecha de la temporada 2026-27 de la primera división del fútbol español donde el Real Madrid ya jugó y se quedó con un resultado favorable. Todo comenzó con el gane del Sevilla con solitario tanto de Juan Antonio Iglesis sobre el Valencia, equipo que está de último, no logran despertar los 'Murciélagos'.

Otro que ganó como local fue el Racing de Santander 2-1 sobre el Alavés, mientras que el Espanyol visitó al Osasuna y se llegó un gane de 2-0. El Athletic Club no fue suficiente en casa y no pasó de un empate en casa 1-1 ante el Elche que sumó su segundo punto en este torneo.

La jornada de este sábado terminó con el gane del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano, quien comenzó con una ventaja de 3-0 en la primera parte, pero en la segunda los visitantes apretaron, consiguieron ese tanto que lo metió en el juego y tuvo reiteradas oportunidades, pero no lograron hacer más. Al final terminó 4-1. Por su parte el líder de esta temporada, el bicampeón FC Barcelona visita al Levante, un juego que está programado que inicia a las 8:15 de la mañana (hora hondureña). TABLA DE POSICIONES