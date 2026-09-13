Hallan muerta en playa de Tornabé a joven garífuna que estaba desaparecida

Tela, Honduras.- El reciente sábado 12 de septiembre, una joven fue encontrada muerta a orillas de la playa de la comunidad garífuna de Tornabé, en el municipio de Tela, en el departamento de Atlántida. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Rosy Martínez, de 19 años, quien había sido reportada como desaparecida desde la noche del viernes.

Familiares y vecinos realizaron labores de búsqueda en toda la zona con la esperanza de hallarla sana y salva. Al esfuerzo se sumaron algunos creadores de contenido, difundiendo alertas sobre la desaparición de la joven.

Desafortunadamente, la búsqueda concluyó de la manera en que menos esperaban, la hallaron muerta a orillas de la playa. Tras el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena y realizar indagaciones sobre el caso. También llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue, ubicada en la ciudad de La Ceiba. Según las versiones de pobladores y medios locales, la joven habría sido asesinada, sin embargo, las autoridades no han confirmado tal versión. Se espera que próximamente brinden un reporte oficial sobre las causas de muerte.

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