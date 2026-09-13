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Hallan muerta en playa de Tornabé a joven garífuna que estaba desaparecida

Familiares, vecinos y creadores de contenido se unieron en una intensa búsqueda que terminó de la peor manera al localizar su cuerpo sin vida. ¿Qué se sabe?

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 07:25
Hallan muerta en playa de Tornabé a joven garífuna que estaba desaparecida

La joven hallada sin vida respondía en vida al nombre de Rosy Martínez.

Foto: cortesía redes sociales

Tela, Honduras.- El reciente sábado 12 de septiembre, una joven fue encontrada muerta a orillas de la playa de la comunidad garífuna de Tornabé, en el municipio de Tela, en el departamento de Atlántida.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Rosy Martínez, de 19 años, quien había sido reportada como desaparecida desde la noche del viernes.

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Familiares y vecinos realizaron labores de búsqueda en toda la zona con la esperanza de hallarla sana y salva. Al esfuerzo se sumaron algunos creadores de contenido, difundiendo alertas sobre la desaparición de la joven.

Rosy fue encontrada muerta el sábado 12 de septiembre, un día después de haber sido reportada desaparecida.

Rosy fue encontrada muerta el sábado 12 de septiembre, un día después de haber sido reportada desaparecida.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Desafortunadamente, la búsqueda concluyó de la manera en que menos esperaban, la hallaron muerta a orillas de la playa.

Tras el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena y realizar indagaciones sobre el caso.

También llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue, ubicada en la ciudad de La Ceiba.

Según las versiones de pobladores y medios locales, la joven habría sido asesinada, sin embargo, las autoridades no han confirmado tal versión. Se espera que próximamente brinden un reporte oficial sobre las causas de muerte.

Consternación

Mientras tanto, familiares, vecinos y amigos de Rosy se encuentran consternados ya que albergaban la esperanza de hallarla con vida.

"Qué triste". "Una plegaria al cielo por ella". "Que Dios le dé fortaleza a la familia". "Mis condolencias a toda la familia y a la comunidad garífuna". "Qué triste el destino de esta bella joven. Dios la tenga en su santa gloria", son solo algunos de los mensajes que inundan las redes sociales sobre la trágica noticia.

Otros miembros de la comunidad han solicitado a las autoridades que investiguen y que se haga justicia en el caso de la joven Rosy Martínez.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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