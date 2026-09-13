Capturan a mujer que extorsionaba fingiendo ser del Cártel del Diablo

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a una mujer acusada por extorsión, delito que cometía haciéndose pasar como una integrante del Cártel del Diablo. La detenida fue identificada como Carla Verónica Chirinos Perdomo "La Morena", de 25 años de edad y originaria de la comunidad de San Juan en Yoro. Chirinos fue aprehendida en la colonia Aurora de la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras. El reporte policial señala que "La Morena" recolectaba fuertes sumas de dinero en San Pedro Sula y Yoro como producto del cobro de extorsión a comerciantes y residentes locales.

En nombre del Cártel del Diablo, la mujer llegaba a exigir hasta más de un millón de lempiras y vehículos por concepto de extorsión. En el momento de su detención se le decomisó dinero en efectivo, un teléfono celular, una nota extorsiva y una pistola de juguete para intimidar a sus víctimas. La DAET informó que Chirinos Perdomo fue remitida a la fiscalía correspondiente para que sea procesa por el delito de extorsión. Anteriormente ya han sido arrestadas personas que cobra extorsión fingiendo pertenecer a grandes estructuras criminales, tales como la Pandilla 18, Mara Salvatrucha (MS-13) e incluso del Cártel del Diablo.