Envían a prisión a mujer que fingía pertenecer a varias maras para cobrar extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva fue dictado este miércoles contra Hanyi Karina Vázquez Rivera, de 29 años, conocida con el alias “La Negra”, por identificarse falsamente como miembro de grupos criminales para extorsionar a sus víctimas.

Las investigaciones desarrolladas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y el Ministerio Público (MP), determinaron que la sospechosa operaba delictivamente contra al menos 10 rutas de transporte.

Tras la resolución, la imputada fue remitida al Centro Penitenciario Nacional Femenino de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán, donde permanecerá bajo la medida de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con el expediente investigativo, alias “La Negra” desempeñaba un papel estratégico dentro de una célula criminal, responsable de planificar acciones intimidatorias, coordinar amenazas y ordenar atentados contra operadores del transporte interurbano que cubren al menos diez rutas con destino y circulación en la capital de la República.