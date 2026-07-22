Envían a prisión a mujer que fingía pertenecer a varias maras para cobrar extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva fue dictado este miércoles contra Hanyi Karina Vázquez Rivera, de 29 años, conocida con el alias “La Negra”, por identificarse falsamente como miembro de grupos criminales para extorsionar a sus víctimas.
Las investigaciones desarrolladas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y el Ministerio Público (MP), determinaron que la sospechosa operaba delictivamente contra al menos 10 rutas de transporte.
Tras la resolución, la imputada fue remitida al Centro Penitenciario Nacional Femenino de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán, donde permanecerá bajo la medida de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con el expediente investigativo, alias “La Negra” desempeñaba un papel estratégico dentro de una célula criminal, responsable de planificar acciones intimidatorias, coordinar amenazas y ordenar atentados contra operadores del transporte interurbano que cubren al menos diez rutas con destino y circulación en la capital de la República.
Las investigaciones establecen que esta organización utilizaba una modalidad delictiva que consiste en identificarse falsamente como integrantes de diferentes estructuras criminales, entre ellas la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13), “Los M1” y “La Gran Familia” para hacer caer a sus víctimas en el pago de impuesto de guerra.
Como resultado de este esquema criminal, una misma víctima podía verse obligada a efectuar hasta cuatro pagos distintos a nombre de supuestas organizaciones diferentes, permitiendo que la estructura obtuviera ingresos ilícitos que ascendían a importantes sumas de dinero.
Las diligencias investigativas también permitieron establecer que los integrantes de la organización empleaban diversos mecanismos para la recolección del dinero producto de la actividad ilícita, entre ellos: transferencias a billeteras electrónicas, depósitos en cuentas bancarias y en algunos casos, cobros directos en efectivo, con el propósito de dificultar la trazabilidad de los recursos y evadir la acción de las autoridades.
Autoridades informaron que las investigaciones continúan orientadas a identificar, ubicar y capturar al resto de miembros de esta estructura delictiva, con el objetivo de desarticular completamente la red responsable de mantener bajo amenazas permanentes a decenas de transportistas.