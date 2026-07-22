Lo asesinó por llamar cerca de su casa: "No sé lo que estás hablando por teléfono"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más siete años de impunidad, un hombre fue detenido este miércoles 21 de julio en la aldea Emituca de Curarén, al sur de Francisco Morazán, como principal sospechoso de asesinar a otro ciudadano únicamente porque se encontraba haciendo una llamada cerca de su propiedad.
La captura del sospechoso, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue realizada por un eequipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en la aldea donde reside el imputado.
Por el crimen, que ocurrió el 18 de enero de 2019, se giró una orden de arresto apenas en fecha reciente, el pasado 12 de junio, por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de uso comercial.
De acuerdo al expediente investigativo, la víctima identificada como Juan Alvarado Méndez habría sido atacado por el simple hecho de realizar una llamada cerca de la propiedad del ahora detenido.
El informe indica que la víctima estaba en el corredor de una casa vecina en una llamada telefónica con un amigo, cuando inicialmente el sospechoso le lanzó piedras y luego lo comenzaron a insultar.
Ante esa situación, la víctima en lugar de resguardarse dentro de la vivienda de su amigo siguió con la llamada pero se movió hacia el cerco de la misma propiedad, el sospechoso llegó hasta ahí y le disparó.
El relato de testigos indica que el sospechoso solo cruzó algunas palabras con la víctima antes de dispararle. Le dijo “a matarte vengo a vos porque no sé lo que estás hablando por teléfono".
El detenido ahora será presentado ante la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) en donde a través de la audiencia de declaración de imputado podría recibir detención judicial.