Lo asesinó por llamar cerca de su casa: "No sé lo que estás hablando por teléfono"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más siete años de impunidad, un hombre fue detenido este miércoles 21 de julio en la aldea Emituca de Curarén, al sur de Francisco Morazán, como principal sospechoso de asesinar a otro ciudadano únicamente porque se encontraba haciendo una llamada cerca de su propiedad.

La captura del sospechoso, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue realizada por un eequipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en la aldea donde reside el imputado.

Por el crimen, que ocurrió el 18 de enero de 2019, se giró una orden de arresto apenas en fecha reciente, el pasado 12 de junio, por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de uso comercial.