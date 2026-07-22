Capturan a sospechoso de abusar y asesinar a la pequeña Kimberly Sabillón en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.- Tras ocho meses sin justicia, agentes de la Unidad Departamental de Prevención Número 16 (UDEP-16) dieron captura a un hombre de 29 años, señalado como supuesto responsable de los delitos de violación agravada y asesinato en perjuicio de la niña Kimberly Anaí Sabillón Barahona, ocurrido el 24 de noviembre de 2025 en el municipio de Petoa, Santa Bárbara. El suboficial Cornejo, portavoz policial en Santa Bárbara, informó que al detenido "se le supone responsable del delito de violación agravada y asesinato en perjuicio de la menor, tras una orden de captura emitida el día de ayer martes". La detención fue ejecutada luego de labores de seguimiento e inteligencia desarrolladas en la aldea Santa Lucía, municipio de Ilama.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió una mañana de noviembre del año pasado, cuando la menor, de 6 años, salió de su vivienda para realizar una compra en una pulpería de la aldea El Paraíso, en el municipio de Petoa. Las diligencias investigativas establecen que la niña habría sido interceptada por el ahora detenido, quien presuntamente abusó sexualmente de ella y posteriormente le quitó la vida utilizando un arma blanca. Horas después, el cuerpo de la menor fue encontrado a la orilla de una quebrada, ubicada en una finca cafetalera de la zona, hecho que causó consternación entre los habitantes del municipio.

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