Abuelo de Kimberly: "Creía que el duende me la había arrebatado"

Santa Bárbara, Honduras.- “Creía que el duende me había arrebatado el amor de mi vida”, narró con dolor el abuelo de Kimberly Sabillón Barahona, la pequeña hallada sin vida y con signos de violación en la aldea El Paraíso, en Petoa, Santa Bárbara.

El abuelo contó que cuando le dijeron que su nieta había desaparecido, dejó su trabajo y emprendió la búsqueda, pensando que un duende se la había llevado: "A Kimberly yo la busqué por todos lados, por zacatales, colonias y todos los lugares donde sospechaban que el duende había pasado. Yo pasé por un barranco, donde la niña estaba abajo, pero yo no la vi. Me cansé y me vine", contó.

Sin embargo, el señor recordó que cuando llegó a su casa, minutos después les dijeron que habían encontrado a la menor. "¿Está con vida la niña? 'No', me dijeron. Ahí se me bajaron las fuerzas y me tiré del barranco para abajo y ahí la vi. 'Esta es la niña', dije yo. Tenía roja la espalda y un machetazo".

"Fue violada, torturada, le hicieron hasta lo que no se puede hacerle", expresó el señor, quien cuidaba junto a su esposa a la menor, debido a que su hija trabajaba lejos del pueblo y solo llegaba cada semana.