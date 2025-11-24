  1. Inicio
Hallan muerta a niña de cinco años en Petoa; desapareció tras ir a una pulpería

La pequeña Kimberly Sabillón, de cinco años, desapareció tras salir a una pulpería; horas después, su cuerpo fue encontrado sin vida, generando conmoción

  • 24 de noviembre de 2025 a las 20:53
Niña de 5 años aparece sin vida tras salir a la pulpería.

 Foto: redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- Pobladores de la aldea El Paraíso, en Petoa, Santa Barbara se encuentran consternados, luego de que una niña de apenas cinco años desapareciera la mañana de este lunes 24 de noviembre tras salir de su casa rumbo a una pulpería cercana.

Según relataron vecinos, la pequeña Kimberly Sabillón Barahona fue enviada a hacer un mandado y no regresó, por lo que comenzaron a buscarla con la esperanza de encontrarla con vida.

Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando su cuerpo fue localizado sin vida un sector de la zona. Según versiones de los pobladores indican que la menor habría sido ultrajada sexualmente.

Vecinos y familiares exigen a las autoridades de investigación llegar hasta el fondo del caso, pues se presume que más de una persona estaría implicada en el atroz hecho.

Agentes de la Policía Nacional y Medicina Forense llegaron al sitio para realizar el levantamiento y comenzar las investigaciones.

Los pobladores dijeron sentirse alarmados por el abominable hecho que por primera vez ha sucedido en la aldea El Paraíso.

Redacción web
