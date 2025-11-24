Hallan muerta a niña de cinco años en Petoa; desapareció tras ir a una pulpería

Según relataron vecinos, la pequeña Kimberly Sabillón Barahona fue enviada a hacer un mandado y no regresó, por lo que comenzaron a buscarla con la esperanza de encontrarla con vida.

Santa Bárbara, Honduras.- Pobladores de la aldea El Paraíso, en Petoa, Santa Barbara se encuentran consternados, luego de que una niña de apenas cinco años desapareciera la mañana de este lunes 24 de noviembre tras salir de su casa rumbo a una pulpería cercana.

Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando su cuerpo fue localizado sin vida un sector de la zona. Según versiones de los pobladores indican que la menor habría sido ultrajada sexualmente.

Vecinos y familiares exigen a las autoridades de investigación llegar hasta el fondo del caso, pues se presume que más de una persona estaría implicada en el atroz hecho.

Agentes de la Policía Nacional y Medicina Forense llegaron al sitio para realizar el levantamiento y comenzar las investigaciones.

Los pobladores dijeron sentirse alarmados por el abominable hecho que por primera vez ha sucedido en la aldea El Paraíso.